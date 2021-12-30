CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi - Haberler
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

İSTANBUL (İHA) - CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık yarım saat ifade veren Kaftancıoğlu, sonrasında adliyeden ayrıldı.

Soruşturmaya ilişkin konuşan Kaftancıoğlu, "Açıklama yapılacak bir durum yok. SBK Holding ile ilgili bir soruşturma vardı. Geldik, ifademizi verdik, şimdi adliyeden ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hakkımdaki soruşturma Twitter paylaşımına dayanmaktadır"

Kaftancıoğlu'nun savcılık ifadesinde, "Bilindiği üzere, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olmak ve kara para aklamak suçlarından Avusturya ülkesinde tutuklanmıştır. Türkiye'de de adı geçen hakkında aynı ve daha başka birçok suçla ilgili olarak yakalama kararı çıkarılmıştır. Hakkımdaki soruşturma, bu kişi ve suç ortakları olduğu iddia edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan broşüre ilişkin olarak tarafımdan yapılan Twitter paylaşımına dayanmaktadır" dediği öğrenildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

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İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri

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