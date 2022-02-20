CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?

Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) açılan, Avrupa'nın en büyük organizasyonu İstanbul Mobilya Fuarı'nda reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istedi. Zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp ortaya çıkan vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek isteyince gergin anlar yaşandı.

"BU NİJER'DE BİLE OLMAZ"

Yaşananlara tanık olan Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik "Polisiye filmleri aratmayan bir baskın yaşadık. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası profesyonel alıcılar, yaşanan skandalı endişe içinde izlediler. Üniformalı görevliler ellerinde telsizlerle uluslararası fuar alanına girip, semt pazarındaymış gibi denetim yapmak isteyince hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. O esnada yanımda bulunan Güney Afrika fuarımızın Rus partneri Andrew, durumu anladıktan sonra 'Bu Nijer'de bile olmaz' dedi. Aslında hiç bir ülkede olmaz. dünyanın hiçbir uluslararası fuarına yerel zabıtalar baskın yapıp, pazar yerindeymiş gibi denetim yapmaz, yapamaz" dedi.

Erhan Çelik

"PAZAR YERİ İLE ULUSLARARASI FUAR AYNI OLUR MU?"

Fuarların, ihracat kapısı olduğuna dikkat çeken Çelik, "Fuarlar, sadece ihracata katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek olmuyor. Aynı zamanda fuarın yapıldığı bölgeye gelen binlerce yabancı alıcı yani turistyerel ekonomiyi de canlı tutuyor. İFM'de fuarların olduğu dönemde çevresindeki otellerde, restoran ve diğer işletmelerde yer bulamazsınız" diye konuştu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU ACABA BU UYGULAMAYA NE DİYECEK?"

Bakırköy'deki tüm işletmelerin bu açıdan dört gözle İFM'de fuar yapılmasını beklediğini söyleyen Çelik şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlarının bu fuarlardan gelir elde etme adına alana baskın düzenlemesi ve organizasyonlara gölge düşürmesi kendi seçim bölgesinde de tepki çekecektir. Bakırköy Belediyesi'nin dünyada eşi benzeri olmayan fuar baskını ve fuarda tabela vergisi uygulaması, söz konusu yerel belediyenin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla ifade ettiği sosyal belediyecilik anlayışına ne denli uygun bilmiyorum. Ama fuarcılığın doğduğu şehir İzmir'e bakıncabu, CHP'nin genel bir yerel yönetim politikası olamaz diyorum. Hatta taban tabana zıt buluyorum. O nedenle sayın Genel Başkanı'nın, belediye başkanını arayarak, büyük tepki toplayan bu davranışının altında yatan gerçek nedeni soracağına inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acaba bu uygulamaya ne diyecek?"

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