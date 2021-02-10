Hiç olmayacak yerde alkış tufanı kopunca Erdoğan espriyi patlattı: CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?
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Hiç olmayacak yerde alkış tufanı kopunca Erdoğan espriyi patlattı: CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?

10.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:10

CHP'li belediyelerin yönetimindeki kentlerde yaşanan olumsuzluklara ait görüntüleri izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin alkışlaması üzerine "Herhalde CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?" diyerek espri yaptı.

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki partililere CHP'li belediyelerin yönetimindeki kentlerde yaşanan olumsuzlukların yer aldığı bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyen milletim de seyretsin. Ve bu CHP belediyeciliğinin, çöp çukur, çamur ne olduğunu tekrar görelim" diyerek salondakilerle birlikte görüntüleri izlemeye başladı. Videonun bitiminde ise salondakilerden alkış sesleri yükseldi.

"CHP'Yİ ALKIŞLAMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Bu esnada devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhalde CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?" diyerek gülmeye başladı. Erdoğan'ın gülmesine salondakiler de kahkahalarla karşılık verdi.

Hiç olmayacak yerde alkış tufanı kopunca Erdoğan espriyi patlattı: CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?

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