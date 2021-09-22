CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah - Haberler
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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun katıldığı bir canlı yayında "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullanması tartışma yarattı. Bazı partilileri de Erdoğdu'nun sözlerini eleştirdi.

İSTANBUL (Haberler.com) - Siyaset sahnesinde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan gündem yaratan bir çıkış geldi. Erdoğdu, katıldığı canlı yayında HDP'nin eski lideri Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

"KEŞKE BÖYLE RENKLİLİKLER DE OLSA"

Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı" dedi.

CHP VE HDP ARASINDA "İMRALI" POLEMİĞİ

Erdoğdu'nun bu sözleri sosyal medyada başta kendi partililer olmak üzere geniş bir çevrede tartışma yarattı.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" ifadeleri kullanmış, HDP de İmralı'yı işaret etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "İmralı da Kandil de muhatabımız değil" cevabı vermişti.

CHP'li Aykut Erdoğdu: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah - Haberler
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