CHP'li Adıgüzel: Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ekrem İmamoğlu'na küfür etti

Ramazan Bayramı'nda Karadeniz turuna çıkan Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin, Ordu'da VIP salonuna alınmamasının yankıları sürüyor.

İmamoğlu'nun salona alınmaması talimatını Ordu Valisi Seddar Yavuz'un verdiği iddia edilirken, CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Vali Yavuz'la ilgili bir açıklama yaptı.

'S..TTİRİN' DİYEREK KÜFÜR ETTİ"

Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

"Şimdi kim küfür etmiş, kim özür dilemeliymiş bakalım. Kim 'kamu kurumlarında T.C önemli değil, olmasa da olur demiş' bakalım.

Tarih: 10 Mayıs 2019 tarihinde saat: 10.00 Yer: Ordu valilik makamı

Toplantıda bulunanlar Engelliler Haftası nedeniyle kurum amirleri, Engelli dernekleri ve STK temsilcileri.

Ordu valisi valilik makamında kabulde hiç konu yokken konuyu siyasete ve İstanbul seçimine getirip, o zaman yeni mazbata almış Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye, TÜSİAD'a, İstanbul İl Başkanımıza bir valiye yakışmayacak üslup ile ifadelerde bulunmuş ve İmamoglugiller diye tanımladığı tüm muhalif kesime 's..ttirin' diyerek küfür etmiştir.

Sosyal demokrasi fikrinin batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek olduğunu, orada toplantıda bulunan insanların da değişik fikirleri olabileceğini ama bunun da umurumda olmadığını ifade etmiştir.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye binası girişindeki tabelaya T.C eklemesini de eleştirerek 'T.C çok da önemli değil, T.C olmasa da olur' demiştir.

Sn. İmamoğlu'na ve temsil ettiği fikre karşı ön yargısını, kinini ve bulunduğu makam ile bağdaşmayacak tercih ve davranışlarını gördüğümüzde 1 ay sonra gelen İmamoğlu'nun Ordu ziyaretindeki yaşananları anlayabiliyoruz. Valinin bu kişisel husumet, tercih ve davranışları Ordu halkımızın hoşgörü ve misafirperverliğine halel getirmez. Atanmış bir kişi olarak kendisini bağlar. Sırf siyaset için ilimizin adına daha fazla zarar vermekten kaçınmalıdır. Vali hem Sn. İmamoğlu'ndan, hem de Ordu halkından derhal özür dilemeli, Ordu'nun üstünden karabasan gibi gölgesini çekmelidir."