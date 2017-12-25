CHP Karabük İl Olağan Kongresi'nin Ardından

CHP Karabük 36. İl Olağan Kongresi'nde il başkanı seçilen Abdullah Çakır, kongrelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirdikleri ve bir başka arkadaşıyla yarıştıkları kongrede, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.



Eski il başkanı Erdoğan Dinçel'in başarıyla görevi tamamladığını ifade eden Çakır, "Kongremizde demokratik bir ortamda iki adayla girdik ve tamamladık. Güzel bir ortamda yarıştığımız arkadaşımız Erdal Demir'e de teşekkür ediyorum. Delegelerimizin takdirleriyle başkanlığa seçildik. Yönetim kurulunu da belirledikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Karabük'ün bütün sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız." diye konuştu.