CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, parti binasına astıkları '128 milyar dolar nerede?

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, parti binasına astıkları '128 milyar dolar  nerede?' pankartı nedeniyle emniyette ifade verdi.

CHP İl Başkanlığı'na dün '128 milyar dolar nerede?', Onikişubat İlçe Başkanlığı'na da '128 milyar şey nerede?' yazılı pankart asıldı. Pankartlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince indirilirken, İl Başkanı Esat Şengül ile İlçe Başkanı Ünal Ateş emniyete ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Şengül ve Ateş Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.


CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi
CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi
CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Ajda Pekkan Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:21:15. #1.15#
title