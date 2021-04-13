CHP Kahramanmaraş il ve ilçe başkanı emniyette ifade verdi

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, parti binasına astıkları '128 milyar dolar nerede?

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, parti binasına astıkları '128 milyar dolar nerede?' pankartı nedeniyle emniyette ifade verdi.

CHP İl Başkanlığı'na dün '128 milyar dolar nerede?', Onikişubat İlçe Başkanlığı'na da '128 milyar şey nerede?' yazılı pankart asıldı. Pankartlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince indirilirken, İl Başkanı Esat Şengül ile İlçe Başkanı Ünal Ateş emniyete ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Şengül ve Ateş Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ