CHP İzmir İl Başkanlığı, EYT'lilerin sorunlarının çözümü için açıklama yaptı

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Emeklilikte Yaşa Takılanların ( Eyt ) ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil emeklilik hakkını istediğini söyledi.

CHP'nin Eyt'lilerin sorunlarının çözümü için 81 ilde eş zamanlı yaptığı açıklama kapsamında, İzmir İl Başkanlığı üyeleri, bazı CHP'li milletvekilleri ve sendika temsilcileri Konak'taki İlk Kurşun Anıtı önünde bir araya geldi.

İl Başkanı Deniz Yücel, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele eden Eyt'lilerin lütuf değil, kazanılmış haklarını istediğini belirtti.

CHP olarak bu mağduriyete son vermek için attıkları adımlara Cumhur İttifakı'ndan destek bulamadıklarını aktaran Yücel, Eyt'lilerin ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil emeklilik haklarını istediklerini dile getirdi.

İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker ise siyaset yapmadıklarını, siyaseti mücadele zemini olarak gördüklerini belirterek, EYT mağduru sayısının aileleriyle birlikte 15-20 milyona ulaştığını, toplumun büyük kesimini etkileyen sorunun yok sayılamayacağını dile getirdi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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