CHP heyeti, Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ı ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklama göre, Arık burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin kamu yatırımlarından gerekli payı alamadığını ileri sürerek, "Kentini düşünmek yerine kendini düşünen siyasiler nedeniyle güzel kentimiz gün be gün kan kaybediyor. Bir zamanlar sanayi kentiydik ama bizden çok daha gerideki kentler bizi fersah fersah geçti. Kayseri sanayisi mobilya ile çelik kapı arasına sıkıştı kaldı. Tarım ve hayvancılık konusunda da Kayserimiz üvey evlat muamelesi görüyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin gıda ve gıdaya ulaşım konusunun ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Arık, Türkiye'nin sağlıklı gıda üretmekten başka şansının olmadığına dikkati çekti.

Özer de CHP Kayseri İl Başkanlığı olarak İl Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurarak tarım ve hayvancılık konusunu yakın takibe aldıklarını aktardı.

Pandemi sürecinde komisyon tarafından hazırlanan raporun ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldığını anlatan Özer, komisyonun ileriki günlerde daha aktif bir şekilde çalışmalar yürüteceğini bildirdi.

Aras ise besicinin kesime gönderdiği hayvanın yerine yenisini koyamadığından yakındı.

Kaynak: AA