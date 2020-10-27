CHP Hatay Milletvekili Topal ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı
27.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:08
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kendisinin, eşinin ve 7 yaşındaki çocuğunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kendisinin, eşinin ve 7 yaşındaki çocuğunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ankara'daki evinde dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Serkan Topal, aynı zamanda eşi Esin Topal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kemal Topal'ın da testlerinin pozitif olduğunu aktardı.
Topal, paylaşımında, herkese Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda da bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz