CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 15 Temmuz Özel Oturumu'ndaki sözleri Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumu gerçekleştirildi. Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı.

Oturumda Grup Başkanvekilleri sırayla konuşmalarını yaparken, CHP adına Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı. Özkoç'un FETÖ konusunda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesi gergin anlara neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yaptığı konuşmaya AK Parti sıralarından tepki geldi. Özkoç, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ için "Ne istediniz de vermedik" sözlerini dile getirince AK Parti sıralarından sesler yükseldi. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Partili vekilleri susturmaya çalışsa da tepkiler devam etti.

"ZEKERİYA ÖZ'ÜN ÖNÜ AÇILDI"

Özkoç konuşmasında Ergenekon ve Balyoz operasyonları FETÖ tarafından yapılırken, hükümetin buna göz yumduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Burada yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimizi iletiyorum. Dershaneler, siyaseti araç kullanmak... Bu dönemde kim FETÖ'ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. 'Okul için yer verdik, yurt dışında destek istedik. Ne istediniz de vermedik' demiştir. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin zeminini hazırlayan Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu."

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN ELİNE PASAPORTU VERİLDİ"

"Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı gizli tanık ile hapse girdi. Vatanseverler yargılanırken ölüyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye'de cirit atıyordu. Ankara'da CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dedi. Çünkü bu ülke hepimizindi. Darbe engellendi. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimizden öğrendik. Enişteden öğrenildi. Adil Öksüz'e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. "Hata ettik" dedi bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Fethullahçılara çocukluktan beri görüşen, Fettah Tamince yargıdan tertemiz çıktı."

"DARBECİ MEHMET DİŞLİ'NİN AĞABEYİ ŞABAN DİŞLİ BÜYÜKELÇİ YAPILDI"

"Darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapıldı. Binlerce hapis cezası alan, işten çıkarılanlar var. Asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok. Çözüm güçlü parlamentodadır. El birliği ile güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenleri de unutmayacak. Kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

AK PARTİ CEVAP VERDİ

Özkoç, konuşması sırasında AK Partili vekillerin tepkisi ile karşılaşıp sık sık yuhlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Özkoç'un provokatif açıklamalar yaptığını savunarak söz hakkı aldı. Bostancı da Özkoç'a yanıt vererek, "Biraz önce konuşmayı yapan Özkoç da takip etmiştir, bir numaralı hedef Sayın Cumhurbaşkanıdır" dedi.

"MARMARİS'İ HATIRLAYIN"

Bostancı, Engin Özkoç'un konuşmasının Marmaris'deki darbecilerin düşüncesine paralel düştüğünü iddia ederek şöyle konuştu:"Marmaris'i hatırlayın sayın Özkoç. Sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Burada millet iradesine kast etmiş bir terör örgütüne karşı toplandık. Burada farklı partiler var ama temelde hususiyetimiz ortak. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz.

"FETÖ'NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRECEK KONUŞMA YAPTINIZ"

Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı FETÖ. O zamanda sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz.

Burada olması gereken darbeye ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm."