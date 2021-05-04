CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taksi durağı esnafı ile iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balgat'ta bir taksi durağı esnafı ile iftar yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balgat'ta bir taksi durağı esnafı ile iftar yaptı.
Kılıçdaroğlu, beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Balgat'ta bulunan Kardeşler Taksi Durağını ziyaret etti.
Durak esnafı ile iftar yapan Kılıçdaroğlu, taksicilerin sorunlarını da dinledi.
Kılıçdaroğlu, esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan