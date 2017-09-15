CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: "Komedi gibi, şaka gibi bir soruşturma ile karşı karşıya"

-"Bunu kabul edebilmek mümkün değil"

-"Celal Çelik'i herkes bilir. Celal Çelik, FETÖ'nün en kudretli olduğu dönemde bu çetenin yargıda en yüksek noktalarda olduğu dönemde herkesin bu çete mensubu olmak için can attığı dönemde büyük bir cesaretle direnmiş ve yargıtay tetkik hakimliği görevindeyken istifa etmiştir"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan avukatı Celal Çelik'in evinde polis arama başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuya ilişkin açıklama yaptı.