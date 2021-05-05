CHP'de bir Muharrem İnce firesi daha! Gaye Usluer partiden istifa etti

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usluer'in, Muharrem İnce'nin başlattığı harekete katılması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce'nin ayrılmasının ardından başlayan istifalar devam ediyor. Bilindiği üzere CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce, partiden ayrılarak Memleket Hareketi'ni kurmuş ve hareketi partileştirmek adına çalışmalara başlamıştı. İnce'nin partisinin adının Memleket Partisi olacağı ve partinin kuruluş dilekçesinin 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na verileceği öğrenildi.

BİR İSTİFA HABERİ DAHA GELDİ

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasının ardından Eski Milletvekilleri Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu, partiden ayrılarak Memleket Hareketi'ne katıldıklarını açıklamıştı. Sonraki süreçte CHP'ye eleştirilerde bulunan ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy da yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıklamıştı. Son yaşanan gelişmeye göre CHP'de bir istifa daha yaşandı. CHP Eskişehir Eski Milletvekili Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"ÜŞÜNÜLEREK ALINMIŞ BİR KARAR"

Usluer istifa açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim. Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" dedi.

MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILMASI BEKLENİYOR

Muharrem İnce'nin CHP'de olağanüstü kurultay istediği süreçte İnce'nin ekibi arasında yer alan ve delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplayan Usluer'in, CHP'den istifasının ardından Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.