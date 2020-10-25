CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi
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CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi

25.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:12
CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirterek, "Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirterek, "Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum" dedi. 

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, dün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten CHP'li Özkan, "Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle" dedi. 


CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi
CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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