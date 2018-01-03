CHP Bursa İl Başkanlığına İlk Aday Hüseyin Akkuş

CHP Bursa İl Başkanlığına ilk aday Hüseyin Akkuş



BURSA - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığına Hüseyin Akkuş adaylığını açıkladı.

CHP il teşkilatı 7 Ocak tarihinde yeni il başkanını belirleyecek. İlk resmi il başkan adaylığı açıklaması Hüseyin Akkuş'tan geldi. Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Şadi Özdemir, "Demokratik parti olma geleneğimiz sebebiiyle birden çok adayımız bulunabilir, bu bir yarıştır. Bu yarıştaki temel amaç yönetimi daha iyi yapmak, çıtayı daha yukarı çıkarmak ve en önemlisi Bursa kentini yönetecek, Bursa Büyükşehir Belediyesini alacak mücadeleyi yürütecek bir kadro oluşturmaktır. Bu yolda yola çıkmış arkadaşlarımız var, birçok arkadaşımızın adaylık işlemleri sürüyor, ama ilk resmi adaylık açıklamasını bugün burada Hüseyin Akkuş yapacaktır" dedi.

Başkan adayı Hüseyin Akkuş, "Ben arkadaşlarımıza şunu söylüyorum, evet sorunlarımız var, ama biz bunları 2019 sonrasına atmak zorundayız. İlişkilerimizi onarmak zorundayız. Hiç kimse kendisinin bireysel anlamdaki sıkıntılarını bu önümüzdeki süreç içinde paylaşma lüksü yoktur. Biz bir arkadaşımızı bile asla ve asla kaybetmeyeceğiz, önemseyeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla beraber o arkadaşlarımıza mutlaka dokunacağız. Eğer bunu başarırsak Bursa'yı biz yönetiriz. Uludağ Üniversitesi orada Nilüfer'de ilçe gençlik kollarında mücadele eden 600 arkadaşımız var. Uludağ Üniversitesi'nde 60 bin öğrencimiz var, ama o 60 bin öğrencinin içerisinde 600 tane üyemiz var. O yüzden adayım. Bu genç arkadaşlarımızı bunun içine katalım" diye konuştu.