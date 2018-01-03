CHP Adıyaman İl Kongresi İptal Edildi

CHP Adıyaman İl Başkanlığı kongresi Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.



Geçtiğimiz hafta Adıyaman Belediye konferans Salonunda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı CHP Adıyaman İl Kongresi, partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edildi. İl kongresinde Ali Murat Bilgiç ve Deniz Çakmak yarışmış ve Ali Murat Bilgiç 87 ve Deniz Çakmak 85 oy almıştı.



Adıyaman 1. Merkez İlçe Seçim Kuruluna seçimin iptal edilmesi için başvuran Deniz Çakmak'ın itirazı red edildi. Bunun üzerine Deniz Çakmak Yüksek Seçim Kuruluna 'Partiye üye olmayan 7 delegenin oy kullandığı, 1 delegenin ise iki ayrı ilde delege olduğu' gerekçesiyle seçimin iptali için başvuruda bulundu.



Yüksek Seçim Kurulu, belirtilen delegelerin partiye üye olmadığını tespit edince seçimin iptal edilmesine karar verdi. Seçimin 1 hafta içerisinde yenilenmesi gerekiyor.



Başkanlığa seçilen ve mazbatasını alan CHP'nin yeni İl Başkanı Ali Murat Bilgiç, kongredeki delegeleri kendisinin yazmadığını belirterek, delegeleri yazan kişilerin bu işin sorumlusu olduğunu belirtti. - ADIYAMAN