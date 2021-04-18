Chloe Loughnan'ın pozu hayranlarını şaşkına çevirdi

Chloe Loughnan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşkına çevirdi. İrlandalı modelin yaptığı hareket, takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte detaylar...

Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, Meksika tatiline devam ediyor. Model, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Loughnan'ın karnını içine çektiği karede tüm kaslarının ortaya çıktığı görüldü. Modelin, kumsalda oturduğu sırada, fit görünmek için karnını içine çektiği gözlendi.

Bu paylaşımla Loughnan, hayranlarını şaşkına çevirdi. Modelin, bu pozun altına, "Karın içeri göğüs dışarı" yorumları yapıldı. Loughnan, daha sonra ayakta olan pozunu da yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin