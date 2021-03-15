Chiliz Coin Yorum: Chiliz'in (CHZ) Fiyat Artışının Arkasındaki 5 Faktör

Chiliz (CHZ) coin, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz (CHZ) coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. İşte Chiliz (CHZ) coin hakkında detaylar...

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

CHZ Coin düşüşün sebebini anlamak için öncelikle yükselişin arkasındaki sebeplere bakılması gerektiği görülüyor. Alexandre Dreyfus ve Altuğ Öztürk'ün ön planda olduğu Socios ve Chiliz ekosistemi, son dönemde hem ses getiren ortaklıklar hem de NFT sektörüne giriş ile ciddi bir patlama yaşadı.

Chiliz ile ortaklık imzalayan dünyaca ünlü takımlara birde e-spor kulüplerinin özellikle koronavirüs salgınının bitmesi ile beraber dallanıp budaklacağı beklentisi, fiyatı olumlu yönde etkiledi. CHZ fiyatının bu hareketinin arkasındaki en büyük neden ise NFT'ler oldu. Flow projesinin ABD'de NBA ile gerçekleştirdiğini şimdilikChiliz direkt olarak futbol kulüplerine özel kartlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

CHZ/ USD'nin mükemmel performansı birçok kişiyi şok etti, çünkü insanların fungible olmayan tokenlere (NFT) olan ilgisi, patlamasını büyük ölçüde açıklamaya hizmet etti. NFT pazarının popülaritesi de CHZ tokenlerinin yükselmesine katkıda bulundu.

NFT pazarının toplam işlem hacmi, geçen yıla göre% 7450 tam artışla 342 milyon dolara ulaştı. NFT ticaret platformu OpenSea'nın Şubat ayında toplam işlem hacmi 93,9 milyon dolara ulaştı ve bu, Ocak ayındaki toplam işlem hacminin 11,68 katı kadar rekor bir yüksekliğe ulaştı. Dahası, OpenSea kullanıcılarının toplam sayısı 60.000 işaretini aştı.

Blockchain fintech şirketi Chiliz, 50 milyon dolarlık bir yatırım genişletme planı yayınladı.

CEO Alexandre Dreyfus , 2021 için daha geniş küresel genişleme planlarının bir parçası olarak NBA, NFL, MLB, NHL ve MLS'nin önde gelen franchise'larını hedeflemek için 2 Mart'ta ABD genişlemesine 50 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladığında CHZ fiyatı artan bir artış elde etti ve şirketin "milyarlarca dolarlık bir dijital spor ekosistemi" yaratma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak. Chiliz şu anda diğer sporlar üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için prestijli araba yarışı şampiyonası takımlarıyla görüşmeler yapıyor.

NFT'nin Google küresel arama hacmi Defi'yi ( merkezi olmayan finans ) aştı .

Google'ın küresel arama hacmine göre, NFT'nin (mavi) küresel arama hacmi bu yıl önemli bir sıçrama yaptı ve aşağıda kırmızıyla gösterilen merkezi olmayan finansın ( Defi ) arama hacmini çok aştı .

Chiliz tarafından oluşturulan dijital varlık "fan jetonu", birçok ana kripto para birimi borsasında piyasaya sürüldü.



3 Mart'ta , platformda spot işlemler gerçekleştirmek için Chiliz coin dünyanın önde gelen kripto para birimi spot ve türev borsası OKEx listesine eklendi . CHZ, OKEx , Binance ve Huobi Global gibi kripto borsalarında işlem görebilir .

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Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finallerine doğru ilerlemesi , dünyanın önde gelen birçok spor kuruluşunun büyük kripto para borsalarında işlem hacminde bir artışa neden oldu ve 550 milyon dolarlık bir işlem hacmi ile sonuçlandı.

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da piyasaya sürülen Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranlarının en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerini sağlamak için tasarlanmış bir jetondur .

Socios.com platformu ayrıca, taraftarların destekledikleri takımlar için jetonize edilmiş oylama hakları satın almalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Futbol kulübü Juventus, Socios.com web sitesi aracılığıyla bir takım jetonu başlatan ilk kişi oldu. O zamandan beri, yüzden fazla farklı ekip platforma katıldı. Chilliz, futbol, ??basketbol ve e-spor takımları da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarından rakiplerin ilgisini çekti.

CHZ COİN GRAFİK