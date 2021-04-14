Chiliz (CHZ) Coin Yorum ve ONT (Ontology) Coin Yorum - 14 Nisan

Bollinger Bantları sıkıştırılır ve son üç hafta içinde düşük uçuculuk gösterdi kaldı. Düşüş sonucunda bile, boğaların fiyatı 0,367 dolar desteğinin üzerinde tutması bekleniyor. Chiliz (CHZ) Coin Yorum ve ONT (Ontology) Coin Yorum - 14 Nisan

Chiliz (CHZ) COİN YORUM

32'lik bir ADX okuması, Chiliz pazarında kesinlikle güçlü bir eğilime dikkat çekti , ancak kazançlar 0,57 $ ile sınırlandı. Ani fiyat artışı, yazı yazılırken% 224 artan sağlıklı 24 saatlik işlem hacimleriyle desteklendi. Bununla birlikte, fiyat hareketinin büyük ölçüde 0,57 dolar ile 0,36 dolar aralığında kalması bekleniyordu ve piyasa 0,7 doların üzerine tırmanmak için daha fazla yükseliş sinyali bekliyordu.

OBV Mart ayı ortasından beri düşük trend ve CHz onun ortası Mart seviyelerine doğru bir toparlanma tamamlamak için ise bu değiştirmelisiniz.

Ontology (ONT) COİN YORUM

Ontology , son birkaç gün içinde 2.08 dolarlık direnci defalarca test etti, ancak her seferinde bir kırılma reddedildi. Fiyat, son denemeden sonra güneye doğru hareket etti ve yazı yazıldığı sırada 1.81 dolarlık desteğin altına kırılma tehdidinde bulundu. Güneye doğru bir hareket, önümüzdeki günlerde ONT'nin yukarı yönlü yörüngesini durdurabilir, ancak boğalar 1,5 doların altına düşmeye karşı dikkatli olmalıdır.

Yukarıda belirtilen bölge, 200-SMA ile çakışır ve fiyat uzun vadeli hareketli ortalamasının altına düşerse bir trend tersine çevrilebilir. OBVsatış hacmi geçti alım hacmi olarak geçen hafta alt yüksekler kurdu. RSI ayı topraklarında oldu ve 40 altında bir hareket geçmiş bir buçuk ay bu yana ilk işareti olacaktır.