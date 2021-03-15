Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Toronto Raptors hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 15 Mart Pazartesi günü oynanacak Chicago Bulls - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.