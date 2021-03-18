Chicago Bulls - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - SA Spurs maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - SA Spurs maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - SA Spurs hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - SA SPURS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - SA Spurs maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - SA Spurs maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - SA SPURS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Chicago Bulls - SA Spurs maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.