Che Guevara'nın doğduğu ev satılıyor
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Che Guevara'nın doğduğu ev satılıyor

Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara'nın Risario kentinde doğduğu ev satışa çıkarıldı.

Che Guevara'nın doğduğu ev satılıyor
26.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:54

Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara'nın Risario kentinde doğduğu ev satışa çıkarıldı.

rjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara'nın Risario kentinde doğduğu ev satışa çıkarıldı. Dairenin sahibi Francisco Farruggia, 2002 yılında satın aldığını, daireyi kültür merkezine dönüştürmek istediğini ancak bunu yapamadığını belirtti. Öte yandan, geçmişte Dr. Alberto Granados'un, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica'nın ve Fidel Castro'nun çocuklarının da evi ziyaret ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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