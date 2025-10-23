ChatGPT çalışmıyor, hata veriyor neden?

Dünya genelinde birçok ChatGPT kullanıcısı, platforma erişimde zorluk yaşıyor. Türkiye'den de platforma girmeye çalışan kullanıcılar, çeşitli hata mesajları alıyor. Sistemin uluslararası ölçekte kesintiye uğradığı, kesinti takip sistemlerinden alınan raporlarla da teyit edilmiş durumda. Peki, ChatGPT'nin çalışmamasının ve hata vermesinin arka planında ne gibi nedenler olabilir?

CHATGPT ÇALIŞMIYOR MU?

Son dönemde pek çok ChatGPT kullanıcısı, platformla bağlantı kurmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Özellikle sohbet oluşturma ve yanıt alma süreçlerinde ortaya çıkan teknik aksaklıklar, kullanıcılarda hizmetin kesintiye uğradığı yönünde haklı bir kaygı oluşturdu.

YOĞUN KULLANICI TRAFİĞİ SİSTEMİ ZORLUYOR

Bu erişim problemlerinin temelinde, platformu etkileyen ani kullanıcı artışı ve sunucular üzerindeki aşırı yük bulunuyor. Sunucuların yoğun talebi anlık olarak karşılamakta zorlandığı durumlar, geçici bağlantı sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

KESİNTİLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

OpenAI'ın daha önceki benzer kesinti durumlarında teknik problemleri genellikle birkaç saat içerisinde giderdiği biliniyor. Yapılan son güncellemelere göre, sistemin büyük bölümünde erişim yeniden sağlanmış durumda. Ancak bazı kullanıcılarda aralıklı olarak yanıt gecikmeleri veya bağlantı kopmaları görülebiliyor. Tüm kullanıcılar için istikrarlı ve kesintisiz hizmetin en kısa sürede tam olarak sağlanması amaçlanıyor.

KÜRESEL ÇAPTADA DOĞRULANAN KESİNTİ

Downdetector gibi kesinti takip platformlarındaki kullanıcı bildirimleri, sorunun belirli coğrafyalarla sınırlı kalmadığını ve küresel ölçekte bir erişim problemi yaşandığını teyit ediyor. Raporlardaki ani yükseliş, aynı zaman diliminde çok sayıda kullanıcının hizmete erişimde sorun yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.