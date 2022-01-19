CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Haberler
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CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

AA / Peter Zay - Haberler | Güncel

Charlotte caddelerinden genel görüntüler Trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar Buzda yürümeye çalışan insanalar Caddeleri temizleyen görevliler Araç trafiğinden genel görüntüler ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Charlotte caddelerinden genel görüntüler

Trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar

Buzda yürümeye çalışan insanalar

Caddeleri temizleyen görevliler

Araç trafiğinden genel görüntüler

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

AA / Peter Zay - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Carolina, Charlotte, Tragger, Güncel, Haber

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