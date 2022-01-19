CHARLOTTE - Kuzey Carolina'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Charlotte caddelerinden genel görüntüler Trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar Buzda yürümeye çalışan insanalar Caddeleri temizleyen görevliler Araç trafiğinden genel görüntüler ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Charlotte caddelerinden genel görüntüler
Trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar
Buzda yürümeye çalışan insanalar
Caddeleri temizleyen görevliler
Araç trafiğinden genel görüntüler
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.