Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, Charlotte Hornets - Detroit Pistons hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

CHARLOTTE HORNETS - DETROİT PİSTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı, Charlotte'da Spectrum Center'da oynanacak. Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHARLOTTE HORNETS - DETROİT PİSTONS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.