ÇGHB 2 neden bitti? Çok Güzel Hareketler 2 neden final yaptı?
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ÇGHB 2 neden bitti sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düşmüştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler neden final yapıyor?sorusunu merak etmeye başladı. Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı ve Çok Güzel Hareketler'in final açıklaması ve detaylar haberimizde...
Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacağı iddia edilmekte.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun