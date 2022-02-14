ÇGHB 2 neden bitti? Çok Güzel Hareketler 2 neden final yaptı?

ÇGHB 2 neden bitti sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düşmüştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler neden final yapıyor?sorusunu merak etmeye başladı. Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı ve Çok Güzel Hareketler'in final açıklaması ve detaylar haberimizde...

ÇGHB 2 NEDEN BİTTİ?

Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacağı iddia edilmekte.

ÇGH 2 YENİ PLATFORMU NERESİ, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCU KADROSU

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

Haberler.com - Gündem