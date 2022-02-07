(ÇGH) Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ÇGHB 2 kanal mı değiştirdi, yeni kanalı belli oldu mu? ÇGH saat kaçta?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programı bugün yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ÇGHB 2 kanal mı değiştirdi, yeni kanalı belli oldu mu? ÇGH saat kaçta? merak etti. Peki, ÇGH 2 kanal mı değiştirdi? ÇGH 2 yeni platformu hangisi? ÇGH 2 saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ÇGHB 2 kanal mı değiştirdi, yeni kanalı belli oldu mu? ÇGH saat kaçta?
Çok Güzel Hareketler 2 normalde her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyordu.
Fakat geçen hafta ÇGH 2 Kanal D'de final yaptı. Program ilerleyen zamanlarda başka bir platformda yayınlanmaya devam edecek.
Çok Güzel Hareketler 2 bugün 7 Şubat 2022 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2 yok mu merak etmişti. Bildiğiniz gibi program geçtiğimiz hafta son kez yayınlanmıştı. Daha doğrusu Kanal D'de son kez yayınlandı. Programın farklı bir platforma geçeceği tahmin ediliyor. Henüz yeni platformun neresi olacağı açıklanmadı.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun