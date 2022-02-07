(ÇGH) Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ÇGHB 2 kanal mı değiştirdi, yeni kanalı belli oldu mu? ÇGH saat kaçta?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ÇGHB 2 kanal mı değiştirdi, yeni kanalı belli oldu mu? ÇGH saat kaçta?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2 normalde her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyordu.

Fakat geçen hafta ÇGH 2 Kanal D'de final yaptı. Program ilerleyen zamanlarda başka bir platformda yayınlanmaya devam edecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Çok Güzel Hareketler 2 bugün 7 Şubat 2022 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2 yok mu merak etmişti. Bildiğiniz gibi program geçtiğimiz hafta son kez yayınlanmıştı. Daha doğrusu Kanal D'de son kez yayınlandı. Programın farklı bir platforma geçeceği tahmin ediliyor. Henüz yeni platformun neresi olacağı açıklanmadı.

ÇGH 2 YENİ PLATFORMU NERESİ, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCU KADROSU

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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