Cezayir'de Buteflika'nın Başkanlık Adaylığını Protesto Eden Binlerce Kişi Sokağa İndi
Cezayir'in başkenti Cezayir'de ve ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişi Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez başkan seçilmek amacıyla adaylığını açıklamasını protesto etmeye devam etti.
Cezayir'in başkenti Cezayir'de ve ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişi Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez başkan seçilmek amacıyla adaylığını açıklamasını protesto etmeye devam etti.
Kaynak: Euronews.com