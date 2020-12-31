Cezalarını tamamladılar
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Cezalarını tamamladılar

31.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:03
Cezalarını tamamladılar

Hes Kablo Kayserispor'da cezalı olan Aaron Lennon ve Dimitrios Kolovetsios cezasını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor'da cezalı olan Aaron Lennon ve Dimitrios Kolovetsios cezasını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Aaron Lennon ve sarı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios Gençlerbirliği maçında oynamayarak cezalarını çektiler. Ligin 14.haftasında oynanan Konyaspor maçında gördükleri kartlar ile cezalı duruma düşen iki oyuncu Gençlerbirliği maçında cezalarını tamamladılar. Her iki oyuncu ligin 16.haftasında Pazar günü Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyecekler. - KAYSERİ

Cezalarını tamamladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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