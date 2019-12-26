Cezaevinin güvenlik kameralarına sızan korsandan internette canlı yayın
Tayland polisi, bir hapishanenin güvenlik kameralarına sızan ve internette cezaevinden canlı yayın yapan bilgisayar korsanını arıyor. Cezaevindeki kameralar kapatıldı, görüntüler internetten kaldırıldı.
26.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:42
Tayland polisi, bir hapishanenin güvenlik kameralarına sızan ve internette cezaevinden canlı yayın yapan bilgisayar korsanının peşine düştü.
Yerel medyada çıkan haberlere göre kameralara ulaşan şahıs, BigBrother's Gaze adlı hesaptan bir kaç saat boyunca mahkumların görüntülerini canlı paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com