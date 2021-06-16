Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı
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Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı

Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de hırsızlık suçundan tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ö.K., 1 gün sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de hırsızlık suçundan tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ö.K., 1 gün sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde maden işletmesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ö.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sivrihisar ilçesi Yenice ve Böğürtlen Mahallesi'nde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ö.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Ö.K.'nın evinde bulunan 3 bağ evinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı
Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı - Haberler
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