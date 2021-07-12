Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama
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Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama

Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için  üç günlük zorlama hapis cezasından sonra ilk kez konuştu...

Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğin için üç günlük zorlama hapsi cezası yiyen Aygün Aydın, ilk kez konuştu. Cezaevinden çıkan Aydın, Hakan Sabancı'yı tehdit etti. Instagram'dan açıklama yapan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin seni hadsiz şerefsiz herif. Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu herkes öğrenince mi rahatsız oldun piç kurusu... Diğer pısırık kızlar gibi orada kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksın daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette avukat ordusuyla saldırıp maddi gücünün arkasına saklanacaktır. Sen benim hayatımı si.tin ama bende seninkini si.kicem görürsün!" diye yazdı.

Sözlerine devam eden Aydın, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım son gece bile haberi olsa o böyle bir şeye asla müsade etmezdi kesin, ailesinden biri yaptırıyor deyip toz kondurmamıştım oysaki ne kadar aptalmışım. Senden nefret ediyorım!" notunu düştü.

Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama
Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama
Cezaevinden çıkan Aygün Aydın'dan ilk açıklama

Kaynak: Snob Magazin

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