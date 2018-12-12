Cezaevindeki Oğlunu Ziyarete Giderken Kazada Hayatını Kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolunun 1. kilometresi Kızılcaören mevkisinde 8 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden Vezirköprü ilçesine giden Adem Orhan (60) idaresindeki 55 HC 012 otomobil, kavşakta yola giriş yapan Ali Şişli (75) yönetimindeki 59 YA 662 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada araç sürücüleri Adem Orhan ve Ali Şişli ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Ağır yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Mehmet Karabaş (86) sabaha karşı hayatını kaybetti. Atakum ilçesinde ikamet eden Mehmet Karabaş'ın Vezirköprü ilçesindeki cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giderken damadı ve kızıyla birlikte kaza geçirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN