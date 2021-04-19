Cezaevi için keşif yapıldı
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Cezaevi için keşif yapıldı

Cezaevi için keşif yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Tapu ve Kadastro Müdürü Burak Akın, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Sezer ve Mustafa Güldalı, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, AK Parti Kandilli Kadın Kolları Başkanı Saadet Erdoğan, Kandilli Beldesi Yeni Mahalle Muhtarı Ali Erdoğan, Geyikbeli Mahallesi Muhtarı Tahsin Arslan, Şehitlik Mahallesi Muhtarı Murat Güldalı ve Keşkek Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz ile birlikte; Kandilli beldesinin farklı noktalarında hayata geçirilmesi planlanan projeler için incelemelerde bulundu.

Kandilli beldesi programında ilk olarak Kapalı Cezaevi yapılması için yer bakıldı. Milletvekili Uçar ve beraberindeki heyet, birkaç arazide keşif yaparak Cezaevi'nin konuşlandırılması noktasında istişarelerde bulundu.

Milletvekili Hamdi Uçar ve beraberindekiler ayrıca Sağlık Evi yapılması düşünülen alan ile Köseağzı yolunda da incelemede bulundular. - ZONGULDAK

Cezaevi için keşif yapıldı
Cezaevi için keşif yapıldı
Cezaevi için keşif yapıldı
Cezaevi için keşif yapıldı
Cezaevi için keşif yapıldı
Cezaevi için keşif yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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