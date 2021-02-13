Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

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Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati İşe başlamadan önce balık keyfi yapmak isteyen kurye cezadan ucuz kurtuldu Ceza yiyeceğini sanan genç önce gözyaşı döktü, kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yemeyince işyerinin yolunu tuttu Antalya'da bir restoranda paket servisi yapan...

Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

İşe başlamadan önce balık keyfi yapmak isteyen kurye cezadan ucuz kurtuldu

Ceza yiyeceğini sanan genç önce gözyaşı döktü, kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yemeyince işyerinin yolunu tuttu

ANTALYA - Antalya'da bir restoranda paket servisi yapan kurye, işe başlamadan 1 saat öncesi falezlerde balık tutmak isteyince polis engeline takıldı. Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döken kuryeye, kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.

Bir restoranın paket servisçisi olarak çalışan Cenk Arıcan (26), iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı'ndaki falezlere geldi. Kadı Yarı'ından falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan'ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan'ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ