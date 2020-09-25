Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi
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Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi

25.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:49
Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi

Hatay'da trafik ekipleri tarafından durdurulan ve evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, depo kapağını açarak motosikletini ateşe verdi.

Hatay'ın Payas ilçesinde trafik polisinin ceza yazmasına kızan sürücü motosikletini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Sağlam'ın kullandığı 31 JR 179 plakalı motosiklet, E5 Karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, motosikletinin depo kapağını açarak ateşe verdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan motosiklet Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Motosikleti yaktıktan sonra evine giden sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ERDAL: Hiç pire için yorgan yakılır mı ?
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CUMA: salak 200 tl ceza icin 2000 tl lik motorsklesi yakti vay enani
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GERÇEK: Birde kamuya açık yerde insan hayatını tehlikeye atmaktan ceza yazında ayılsın biraz . Çakal
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