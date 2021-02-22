Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi
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Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi

22.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:13

İstanbul'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda kağıt toplayıcısı bir çocuk ile polis memuru arasında yaşananlar yürekleri ısıttı. Görüntülerde kendisine ceza yazılmasından korkan çocuk, polisin maske uzatmasıyla derin bir nefes alıp yoluna devam etti.

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta yayınlanan bir videoda yer alan, kağıt toplayıcısı bir çocuk ile polisin karşılaşması güne damgasını vurdu.

MASKEYİ TAKIP DEVAM ETTİ

Paylaşım rekoru kıran görüntülerde kağıt toplayıcısı çocuğun, ceza yazacağını düşündüğü için polis memurundan korkup kaldığı anlar yer alıyor. Polis ise maskesiz miniğe yaklaşarak maske uzatıp takmasını bekliyor. Devamında çocuğun maskeli bir şekilde aracını alarak ilerlediği görülüyor.

Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi
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