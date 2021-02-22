Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi

Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var

En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu

İstanbul'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda kağıt toplayıcısı bir çocuk ile polis memuru arasında yaşananlar yürekleri ısıttı. Görüntülerde kendisine ceza yazılmasından korkan çocuk, polisin maske uzatmasıyla derin bir nefes alıp yoluna devam etti.