Ceza & Sezen Aksu - Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkısı sözleri! | Kırmızı Oda'da çalan Rap şarkının adı ne?

Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde son sahnesinde çalan müzik izleyiciler tarafından merak edildi! İşte, Ceza & Sezen Aksu - Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkısı sözleri! | Kırmızı Oda'da çalan Ceza, Sezen Aksu şarkısının adı ne?

Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Boncuk, Delikanlı Sadi ve Kumru herkesi hüzne boğarken, dizinin final bölümünde çalan şarkı da izleyiciler tarafından merak edildi! İşte, Ceza & Sezen Aksu - Gelsin Hayat Bildiği Gibi şarkısı sözleri! | Kırmızı Oda'da çalan Rap şarkının adı ne?

SEZEN AKSU & CEZA | GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ŞARKISI SÖZLERİ!

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin

İşimiz bu, yaşamak

Unuttum bildiğimi doğarken

Umudum, ölmeden hatırlamak

Birer birer kayıp gider de her bir sevilen

Yenisi gelmez, eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen

Yürekte varsa sevgiden de ötesi

Sen ağlasan da boş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Hayatın emri hep koş

Bayağı bir bekledim boş

Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen

Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda

Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum

Saygıda bir kusur ettiğinde minnetin de değeri yok

Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur

Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten

Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken

Her anım birini özler, rüyada yolunu gözlediğim

Düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım

Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım

Yanımda ailem, bir de arkadaşlarım

Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin

İşimiz bu, yaşamak

Unuttum bildiğimi doğarken

Umudum, ölmeden hatırlamak

Şimdi boşuna bakma saate, zaman geç oldu

Dün annem elimi tutarken bugün 29 da doldu

Vakit can almaz ancak can yakar

Fakat bir bekle bak, nakavt olursan çok sakat

Mücadeleyle geçen hayatta son round

Kazanmak herkes ister

Ne istediğini bilmektir önemlisi, var mı listen?

Hayallerin, hırsın, cesaretin

Sabır selametimse intikam felaketimdir

Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde

Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde

Hayallerin kurulduğu, ve düşlerin yok olmadığı

Bu gözlerinse dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim

Düşünceler dumanlı dağlar aynı, gözse puslu

Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu

Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum

Ne paranın bir değeri vardır aslında ne de şerefle onurun...

Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin

İşimiz bu, yaşamak

Unuttum bildiğimi doğarken

Umudum, ölmeden hatırlamak

Ameleydim eskiden, şafak sökerdi her gün işe giderken

Cebimde yoktu bir kuruş, Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş

Her gün yeni bir suç, ittiler fakat ben olmadım tuş

Kanatlı doğmamış kuş

Vakit hiç geçmemişti, ben hep aynı yerde saydım

Ekmekle vardı kavgam, daha bir sertti günler

Ve geçmişeydi saygım, gelecekti kaygım, kelebekti kalbim

Akar giderdim, olsa bile bir derdim hep gülerdim

Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben

İnceden bir perde vardı gözlerimde

Göz görür fakat dilim susardı

Ayaklarım, elim, kolum da bağlı

Hayat bu dile kolay velakin her bir yerine ağrı

Ve kimi zaman düşündüm

Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm

Hayata karşı dört silahşör hep güler sanmıştım

Bu öyle lanet olası toz bir pembe ki

Bir baktım her şey ciddi ve hemen uyandım

Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin

İşimiz bu, yaşamak

Unuttum bildiğimi doğarken

Umudum, ölmeden hatırlamak

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Işık da yaksan nafile, odan karanlık, hep loş

Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin

İşimiz bu, yaşamak

Unuttum bildiğimi doğarken

Umudum, ölmeden hatırlamak