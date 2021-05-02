Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi
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Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Haberler | Kültür Sanat

Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi Dünya'da etkisini sürdüren Korona virüs pandemisi dolayısıyla turizm sektöründe durgunluk devam ederken, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisyas Antik Kenti'ne 25 yıl aradan sonra ilk defa Ukraynalı bir turist kafilesi geldi.

Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi

AYDIN - Dünya'da etkisini sürdüren Korona virüs pandemisi dolayısıyla turizm sektöründe durgunluk devam ederken, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisyas Antik Kenti'ne 25 yıl aradan sonra ilk defa Ukraynalı bir turist kafilesi geldi.

Ukrayna'dan Muğla'ya direk uçuş seferlerinin başlaması ile birlikte Ege ve Akdeniz Bölgesi Ukraynalı turistleri ağırlamaya başladı. Önceki gün Ukrayna'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen turistler ziyaret rotalarına Aydın'ın Karasu İlçesi'nde bulunan Afrodisyas Antik Kenti'ni de dahil ettiler.

Yakın tarihte ilk defa Ukraynalı bir heyetin Afrodisyas Antik Kenti'ni ziyaret rotalarına dahil etmesi dolayısıyla Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce karşılama programı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Afrodisyas Antik Kenti'ne gelen heyet, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve görevliler tarafından karşılandı.

Sabahın erken saatlerinde Marmaris'ten yola çıkıp Aydın Karacasu'ya gelen Ukraynalı heyetin 7 bin yıldır yaşamın olduğu Antik Kent Afrodisyas'ta ziyaret ve incelemelrde bulundular.

Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi
Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi
Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi
Çeyrek asır sonra Ukraynalı turist kafilesi Afrodisyas'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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