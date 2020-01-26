: Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi

26.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:21

Muratpaşa Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda maddeleri belediye binasında bir araya getirildi.

ÇEYİZİNDEN ÇIKARIP DEPREMZEDELERE YOLLADI

Belediye görevlileri ve gönüllülerce oluşturulan yardım kolilerinin arasında bulunan ve üzerinde, "Sevgili kardeşlerimiz, depremi duyunca çok üzüldük. Belediyemizden çıkacak olan yardım aracını duyunca aceleyle birkaç şey yollayalım, dedik. Antalya sizin oralar gibi soğuk olmadığı için çok kalın kıyafetler yollayamıyoruz. Ama inşallah işinizi görür. Burada hiç kullanmadığımız bir yorgan da var. Çeyizimden çıkardım. İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın. Antalya'dan sevgiler." yazılı not kağıdı, okuyanları duygulandırdı.

Belediye görevlilerinin yardım kolilerini istiflediği dört kamyon, Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.

"TÜRK HALKININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kısa sürede çok miktarda yardım malzemesinin toplanmış olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Depremden sonra Türk halkının büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Uysal, "Yardımseverlerle depremzedeler arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Böyle zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha gördük. Halkımızla gurur duyuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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