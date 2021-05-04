Ceyhun Fersoy tezgahtarları yarıştıracak
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Ceyhun Fersoy tezgahtarları yarıştıracak

Ceyhun Fersoy tezgahtarları yarıştıracak
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Marshall usta oyuncu Ceyhun Fersoy'un sunumuyla ekrana gelecek "Marshall Ailesi Yarışıyor" programıyla tezgahtarları yarıştıracak.

Türkiye'nin lider boya markalarından Marshall, tezgahtarlar için hazırladığı özel yarışma ile gündemde. Marka, usta oyuncu Ceyhun Fersoy'un eğlenceli sunumuyla hazırladığı, online platformda yayınlanacak "Marshall Ailesi Yarışıyor" programıyla tüm tezgahtarları yarışmaya davet ediyor.

18 Mayıs'tan itibaren 4 hafta boyunca her Salı online platformda düzenlenecek yarışmayla tezgahtarların sıcak bir ortamda güzel vakit geçirmeleri hedefleniyor. Her yarışmada katılımcılara özel ödüller verilirken beş kişiden oluşan şampiyon takıma büyük ödül olarak 10 bin TL değerinde hediye çeki verilecek. Sadece Marshall Clup Card sahibi tezgahtarların yararlanabileceği bu ayrıcalıktan faydalanmak için de geç değil. Yarışmadan önce Marshall Clup Card'a başvuran tüm tezgahtarlar yarışmaya katılmaya hak kazanacaklar

Pınar Adabağ, "Marshall; ustasıyla, tezgahtarıyla, çalışanlarıyla çok büyük bir ailedir"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, "Biz, 'Marshall Ailesi' dediğimiz zaman ustalarımızdan, tezgahtarlarımıza ulaşan çok geniş bir nüfustan bahsediyoruz. Bu bağlamda ailemizin hiçbir ferdini diğerinden ayırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz diyebilirim. Hepimizi yoran pandemi sürecinde ailemizin yüzünü güldürmek bunu yaparken de tezgahtarlarımıza dokunabilmek için "Marshall Ailesi Yarışıyor" adı altında özel bir yarışma hazırladık. 18 Mayıs'tan itibaren her Salı yayınlanacak yeni bölümle 4 hafta boyunca cep telefonlarımıza, akıllı televizyonlarımıza, bilgisayarlarımıza Ceyhun bey konuk olacak. Burada tezgahtarlarımız birbiriyle yarışırken aynı zamanda sürpriz hediyeler de kazanacaklar" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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