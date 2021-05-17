Ceyda Güvenci'den estetik açıklaması
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Ceyda Güvenci'den estetik açıklaması

Ceyda Güvenci'den estetik açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, katıldığı programda hiç estetiği olmadığını söyledi. Ancak Düvenci daha sonra, "Sadece kök hücre ve bir kere de botoks yaptırdım" dedi.

Ceyda Düvenci, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katıldı. Merak edilenlerini anlatan Düvenci, hiç estetik yaptırmadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Estetiğim yok. Kök hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri altına veriyorlar. Normalde her sene yapılması gerekiyor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz dediler ve oldu." dedi.

Ceyda Güvenci'den estetik açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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