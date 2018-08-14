Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Vartolu ve Eşine Büyük Sevgi Gösterisi

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirdiği düğünlerine ünlü dostları akın etmişti.

EN MUTLU GÜNLERİNDE SEVGİ YUMAĞI OLDULAR

Mutlu çifti büyük günlerinde yalnız bırakmayanlar arasında Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da vardı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak dostlarının mutlu gününden bol bol fotoğraf paylaşarak, arkadaşlarının en güzel günlerine mutluluk notları bıraktılar. Ceyda Düvenci'nin son paylaşımında ise sevgi yumağı oluşturan dostlar dosta düşmana karşı beraberlik pozu verdiler.