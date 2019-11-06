Ceyda Düvenci'nin Yolculuğu

06.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:30

Projenin basın lansmanı 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşti.

Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte ünlü sunucu kendi yolculuğuyla ilgili şunları söyledi: "Herkesin bildiği gibi, kızım Melisa serebral palsi. Doğumdan sonra yaşadığı beyin deformasyonu sebebiyle, vücudundaki bazı yeteneklerini kaybetti. Melisa adına bu yolculuk çok zor. Bu noktada dikkatleri çekmek istediğimiz şey, özel ihtiyaç sahibi çocukların ailelerinin durumu. Özel ihtiyaç sahibi çocuğu olan ebeveynler, haklı olarak kendilerini her zaman ikinci plana atarlar ve sadece çocukları için yaşarlar. Bu zorlu süreçte psikolojik destek almak çok önemli. Çünkü birçok alanda kendinizi yetersiz hissedebiliyor, yorulduğunuz, gücünüzün tükendiğini hissettiğiniz anlar olabiliyor. Hayatın zorlukları karşısında birey olarak psikolojik destek almak, o zorlukla ilgili yolculuğunuzda çok yardımcı oluyor. İşte tam da bunun farkındalığı için hem kendim hem de diğer anne babalar için buradayım ve Benim Yolculuğum projesine sonuna kadar destek veriyorum."

Düvenci, basın toplantısı ardından fuaye alanında yer alan Benim Yolculuğum deneyimleme alanında kronik hastalığı olan bireylerin hastalığı kabulleniş süreçlerini deneyimledi. Düvenci, kronik hastalıkların psikolojik boyutuna yönelik yapılacak bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının hasta ve hasta yakınları için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler