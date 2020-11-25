Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu
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Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu

25.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:31
Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak doğuma gideceğini söyleyen oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Doğum sonrası yeni bir paylaşım yaparak bebeğine Talia adını koyduklarını söyleyen Ateş, "Bebek ve ben iyiyiz" dedi.

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor. Amerika'da kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız. Soran herkese teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

DOĞUMDAN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hamilelik sürecinde pek paylaşım yapmayan Ceyda Ateş, doğuma saatler kala yaptığı paylaşımda "9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" demişti.

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CEYDA ATEŞ ANNE OLDU
CEYDA ATEŞ ANNE OLDU

Kaynak: Snob Magazin

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