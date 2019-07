Çevrimiçi Yayın Platformlarına Bir Yenisi Daha Ekleniyor: HBO Max

WarnerMedia ve üst şirketi AT&T; HBO Go ve HBO Now'dan sonra şimdi de HBO Max'ı çıkarıyor. Abonelikli video servisi olan HBO Max; Netflix, Hulu ve bu sene içerisinde çıkacak olan Disney+ gibi platformların rakipleri arasında yer alacak.

Şirket, yayınladığı basın açıklamasında "HBO'nun mükemmel ve ödüllü hikâye anlatımı mirasından esinlenen ve buna bağlı kalan yeni servis, orijinal programlarıyla (Max Originals) ve en iyinin iyisi WarnderMedia'nın sevilen markalardan oluşan geniş portfolyosuyla büyüyecek" ifadeleri kullanıldı.

WarnerMedia ayrıca yeni hizmetin 2020'nin bahar aylarında kullanıcılara sunulduğunda popüler sitcom dizisi Friends'in tüm bölümlerinin yayın haklarına sahip olacağını da onayladı. Finalinin üstünden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliği koruyan dizi, bir dönem Netflix'te de yayınlanmış ancak daha sonra platformdan kaldırılmıştı.

Tıpkı Friends gibi HBO Max'e özel olacak olan diziler arasında The Fresh Prince of Bel-Air ve Pretty Little Liars da olacak ve tüm bölümleri bu platformda yayınlanacak. HBO Max, kendisine özel olan bu yapımlar haricinde The CW'dan Batwoman ve bir Riverdale spin-off'u olan Katy Keene de dâhil olmak üzere birkaç dizi alacak.

Servisin içerik alacağı kaynaklar arasında Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes ve çok daha fazlası bulunuyor.

HBO Max, kendi servisini güçlendirmek için içerik sahiplerinin üçüncü parti yayın platformlarındaki yapımlarını geri çekme trendini sürdürecek. Buna benzer hamleleri Disney ve NBCUniversal da gerçekleştirmişti.