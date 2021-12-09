ANTALYA (Habermetre) - Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Tanıtım Toplantısı yapıldı

Başkan Böcek, "Göstermelik çevrecilik yerine uygulanabilir hizmetler yapmaya çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Böcek, Antalya'da göstermelik çevrecilik yerine gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir çalışmaları uygulamaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Antalya'da çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İklim Değişikliğinin Antalya Üzerindeki Etkileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları' başlıklı toplantı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri, il müdürlükleri, Antalya Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Kent Konseyi, ASBAŞ, OSB, Mimar ve Mühendis Odalarının Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri ve akademisyenler katıldı.

ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM VİZYONU BELİRLENECEK

Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği ve çevre konusunda çeşitli projeler yürüttüğüne vurgu yaparak, "Birlikte özellikle Antalya ekonomisine dönük olarak ortak projeler üreteceğimize inanıyorum. ATSO olarak asıl amacımız Antalya'nın çevre hedefleri ışığında Antalya ekonomisinin çevreci dönüşüm vizyonunu belirlemek. Tarımda, sanayide, turizmde, inşaatta, ticarette yeşil dönüşüm yol haritasının çıkarılmasıdır" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Teknoloji başta olmak üzere, sanayide, bilimde, sağlıkta kısacası hayatımızın pek çok alanında baş döndürücü bir değişim ve dönüşüm hareketi yaşandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise bu değişimin çevre ile uyumlu olmasının önemine dikkat çekti. Başkan Böcek, sözde göstermelik çevrecilik yerine gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir çalışmaları uygulamaya özen gösterdiklerini de vurguladı. Başkan Böcek, "Bu konuda örnek gösterilen ve ödüle layık görülen çalışmalarımız bize hep güç vermektedir" diye konuştu.

GELECEĞİN ANTALYASINI PLANLAMALIYIZ

"28 yıllık siyasi hayatı boyunca kısa vadeli, günü ve dönemi kurtaran işler için uğraş vermedim" diyen Başkan Muhittin Böcek şöyle konuştu: "Yol arkadaşlarımla her zaman halkın menfaatlerini esas alan kamu yararına projeler üretmeye gayret gösterdim. Bugünden geleceğin Antalyasını planlamak durumundayız. Tüm dünya liderleri 2100 yılının küresel iklim değişikliği senaryolarını hesap ederken bizim buna duyarsız kalmamız söz konusu değildir. Antalyamız turizm, tarım, tarih, kültür, sanat alanlarında olduğu gibi çevreci dönüşümde öncü olmalıdır. Çünkü biz sadece 2. 5 milyonun refahı için değil her yıl ziyaretimize gelen pandemi süreci hariç yaklaşık yerli yabancı 23 milyona hizmet etmek durumunda kalıyoruz. "

12 TEMEL KONU ELE ALINACAK

Her sektörde her alanda çevre değerlerini dikkate almamız gereken bir dönemi yaşadığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Kentimizi, su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyo çeşitlilik, döngüsel ekonomi olarak belirlediğimiz 12 temel konuda çevresel dönüşüm açısından ele alacağız. Belirlenen çalışma gruplarında sizlerin değerli katkılarıyla çevresel açıdan mevcut durumu ortaya koyan sorunlar ve çözüm önerilerine gerçekçi yaklaşımlar sunan, sonuç odaklı bir çalışmanın ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent vizyonumuz doğrultusunda, ortak akılla yürüteceğimiz bu çalışmadan çıkarılacak sonuçlar çalışmalarımıza ışık tutacak, yol gösterecektir. Kentimize çevresel açıdan kılavuzluk yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle hayata geçirdiği çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Atasoy, sunumunun ilk bölümünde Antalya'yı iklim değişikliğiyle ilgili bekleyen tehditlere, ikinci bölümde de belediyenin iklim değişikliğine uyum çalışmalarına değindi. İklim değişikliği konusunda tehlikenin çok büyük olduğunu vurgulayan Atasoy, ulaşımda, turizmde, tarımda, peyzajda hatta kültür sanatta bile doğa ve çevreyi ön planda tuttuklarını söyledi. Atasoy, "Her alanda çevreyi odak noktasına koymalı ve çevreci dönüşümü gerçekleştirebilmeliyiz" dedi.

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