Zonguldak Valiliğinden denize giriş yasağı

Zonguldak Valiliği, hava ve deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle hafta sonu denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 Temmuz 2026 Cumartesi ve 26 Temmuz 2026 Pazar günleri boyunca denize girilemeyecek. Olumsuz hava koşullarının denizde tehlikeli durumlara yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların belirlenen tarihlerde sahillerde alınan tedbirlere uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Valilik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşların yasağı dikkate almalarını ve görevlilerin uyarılarına riayet etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı