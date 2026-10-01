Zonguldak Valiliği, denizlerde hızı 75 km/saat bulacak fırtına için uyardı

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Zonguldak Valiliği, denizlerde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği ve fırtınanın yaklaşık 24 saat etkili olacağı bildirildi.

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan açıklamada, 2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren denizlerde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Rüzgarın saat 12.00'den itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 24 saat boyunca etkili olacağı bildirildi.

Fırtınanın 3 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Valilik, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek denizcilerin ve vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı